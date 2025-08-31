نسرين طافش بفستان أبيض.. وتعلق برومانسية: وأنت حدي ما بدي الوقت يعدي

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخطفت الأنظار بإطلالة صيفية ارتدت خلالها فستان طويل أنيق باللون الأبيض.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "وأنت حدي.. ما بقا بدي.. الوقت يعدي".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وانهالت التعليقات التي جاء من أبرزها: "يا عمري على الجمال"، "برنسيسة"، "ما شاء الله"، "طل القمر"، "أجمل ابتسامة"، "طاقة إيجابية"، "قمر".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

اقرأ أيضًا:

"صحاك الشوق" تضع فضل شاكر في صدارة الأغاني الأكثر رواجا

بإطلالة أنيقة.. لقاء سويدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

في 4 أيام.. إيرادات "ماما وبابا" تقترب من 4 ملايين جنيه

وفاة عم الفنانة هاجر الشرنوبي