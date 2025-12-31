حكيم يودع 2025: "يارب تكون سنة خفيفة على قلوب الناس"

اختتم المطرب الشعبي حكيم نهاية العام 2025 متمنيًا أن يكون العام الجديد "خفيف" على قلوب الناس.

وكتب حكيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام: "ساعات ونبدأ سنة جديدة مع بعض كل سنة وإنتوا طيبين ويارب تكون سنة خفيفة على قلوب الناس وتعدّي بالخير وتسيب فرحة في القلوب".

يذكر أن آخر أعمال حكيم في 2025، طرح أغاني "بتاع مصلحتك" و"يارب فرحني"، وكليب "فظيعة فظاعة" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

