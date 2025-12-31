إعلان

"إطلالة شتوية".. يارا السكري تنشر صورًا لها بجوار شاطئ البحر

كتب : معتز عباس

06:59 م 31/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    يارا السكري ذكاء اصطناعي (1)
  • عرض 5 صورة
    يارا السكري
  • عرض 5 صورة
    يارا السكري ذكاء اصطناعي (2)
  • عرض 5 صورة
    يارا السكري باطلالة مميزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة يارا السكري بنهاية عام 2026، وصممت صورًا لها بجوار شاطئ البحر بواسطة الـ Ai.

نشرت يارا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :السعادة الهادئة".

ظهرت يارا بإطلالة شتوية مميزة مرتدية جاكت فرو، بسبب برودة الطقس والأجواء، والتي تفاعل معها المتابعين.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "أحلى واحدة في الدنيا"، "حبيبتنا كلنا"، "حتة من قلبي"، "تحفة يا حياتي"، "قمر البنات".

تشارك يارا السكري في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضا..

"بالبيجاما".. بشرى تحتفل بليلة رأس السنة على طريقتها الخاصة

حريق وغرق.. 7 نجوم رحلوا عن عالمنا في حوادث مأساوية عام 2025

الفنانة يارا السكري إطلالة يارا السكري يارا السكري بإطلالة شتوية يارا السكري على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"