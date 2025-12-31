"إطلالة شتوية".. يارا السكري تنشر صورًا لها بجوار شاطئ البحر

"إيه القرف ده"منها.. أغاني أثارت الجدل في 2025

احتفلت الفنانة يارا السكري بنهاية عام 2026، وصممت صورًا لها بجوار شاطئ البحر بواسطة الـ Ai.

نشرت يارا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :السعادة الهادئة".

ظهرت يارا بإطلالة شتوية مميزة مرتدية جاكت فرو، بسبب برودة الطقس والأجواء، والتي تفاعل معها المتابعين.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "أحلى واحدة في الدنيا"، "حبيبتنا كلنا"، "حتة من قلبي"، "تحفة يا حياتي"، "قمر البنات".

تشارك يارا السكري في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

