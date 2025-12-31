إعلان

"بشعر أبيض".. رامز جلال يؤدي مناسك العمرة في ختام عام 2025

كتب : معتز عباس

08:19 م 31/12/2025

رامز جلال يؤدي مناسك العمرة

أدى الفنان رامز جلال مناسك العمرة في ختام عام 2025، داعيًا أن يكون عام 2026 بركة وأمن وسلامة.

ونشر رامز جلال صورة له أثناء تأديته العمرة وهو يرتدى الكمامة ويظهر بشعر أبيض، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتب رامز تعليقًا: "اللهم إنا نسألك خير هذه السنة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها، ونعوذ بك يا الله من شرورها وعسرها وخوفها وهلاكها".

رامز جلال على انستجرام

برنامج رامز جلال في رمضان 2026

بدأ الفنان رامز جلال التحضيرات النهائية لبرنامجه الجديد والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026. واختار هذا العام كافة تفاصيل التحضيرات الفنية واللوجستية، لضمان خروج العمل بفكرة مبتكرة تحافظ على صدارته لنسب المشاهدة.

وقد بدأ فريق العمل تصوير الحلقات الأولى بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث استقبل البرنامج عدداً من نجوم الفن والرياضة الذين وقعوا ضحايا لمقالب صُممت بطابع مختلف كلياً، تعتمد على عنصر المفاجأة غير المتوقعة للضيوف.

