من زفاف شقيقتها إلى كواليس أعمالها.. ملك زاهر توثق أجمل لحظات 2025

شاركت الفنانة ملك زاهر متابعيها على السوشيال ميديا صورًا ولقطات وثقت بها أعمالها الفنية وأجمل اللحظات التي مرت بها طوال عام 2025.

ونشرت ملك صورًا من خطوبة وزفاف شقيقتها ليلى أحمد زاهر، وآخرى من أعمالها الفنية والدرامية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت ملك: "كان عام ٢٠٢٥ عامًا حافلًا بالتطور والنمو، تقمصت شخصيات أحببتها وأفتقدها بشدة، ارتديت أزياءً كثيرة، وعشت حياةً متعددة. لم أكتفِ بمطاردة الأحلام هذا العام، بل عشت بعضها. كتبت، وأخرجت، وأبدعت، وتجاوزت كل لحظة صعبة، ونجوت".

وأضافت: "ما زلت صامدة، وما زلت محبوبة، برفقة عائلتي وأصدقائي القدامى وقلوب جديدة تسير بجانبي، عام مليء بالفرح والحزن معًا، ثقيلٌ في بعض الأحيان، وجميلٌ في أحيان أخرى، كان عامًا مليئًا، وحقيقيًا. أنا ممتنة لكل ما فيه وأنا متفائلة، مستعدة لعام ٢٠٢٦ أكثر لطفًا وإشراقًا".

ملك زاهر أفضل ممثلة عن مسلسل سيد الناس

حصلت الفنانة ملك أحمد زاهر على جائزة أفضل ممثلة شابة عن دورها في مسلسل "سيد الناس" وذلك في حفل جوائز مسابقة "The Best".

وقدمت ملك مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض في رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.