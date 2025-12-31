إعلان

أنغام تحتفل مع جمهورها بالعام الجديد اليوم على "MBC مصر"

كتب : معتز عباس

09:00 ص 31/12/2025

أنغام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon




كت- معتز عباس:

تنقل شاشة "MBC مصر، في سهرة رأس السنة اليوم "الأربعاء" في تمام التاسعة مساء من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حفل النجمة أنغام في ليلة إستثنائية تحت شعار "ليلة الحب".
ويعد الجفل ضمن ليالي موسم الرياض، حيث تُقدم أنغام في هذه الليلة مُختارات مميزة من أبرز أعمالها الغنائية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.
يذكر أن الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، كشفت عن بيع جميع تذاكر الحفل الذي تحييه المطربة أنغام مساء اليوم وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

أنغام MBC مصر المملكة العربية السعودية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"