أنغام تحتفل مع جمهورها بالعام الجديد اليوم على "MBC مصر"







كت- معتز عباس:

تنقل شاشة "MBC مصر، في سهرة رأس السنة اليوم "الأربعاء" في تمام التاسعة مساء من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حفل النجمة أنغام في ليلة إستثنائية تحت شعار "ليلة الحب".

ويعد الجفل ضمن ليالي موسم الرياض، حيث تُقدم أنغام في هذه الليلة مُختارات مميزة من أبرز أعمالها الغنائية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، كشفت عن بيع جميع تذاكر الحفل الذي تحييه المطربة أنغام مساء اليوم وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.