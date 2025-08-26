إعلان

طلاق الفنانة إيمان رجائي

08:28 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
    ايمان رجائي
    إيمان من الملك لير
    ايمان رجائي من الملك لير
    إيمان
    الفنانة ايمان رجائي
كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة إيمان رجائي خبر طلاقها من زوجها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.

وكتبت إيمان:"الحمد لله الذي يأتي دائما بكل الخير، تم الانفصال بيني وبين أبو ولادي الحمد لله".

يذكر أن اخر مشاركات الفنانة إيمان رجائي بمسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، كما تشارك حاليا في بطولة عرض الملك لير للنجم يحيى الفخراني.

