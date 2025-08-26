طلاق الفنانة إيمان رجائي

كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة إيمان رجائي خبر طلاقها من زوجها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.

وكتبت إيمان:"الحمد لله الذي يأتي دائما بكل الخير، تم الانفصال بيني وبين أبو ولادي الحمد لله".

يذكر أن اخر مشاركات الفنانة إيمان رجائي بمسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، كما تشارك حاليا في بطولة عرض الملك لير للنجم يحيى الفخراني.

