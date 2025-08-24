بالصور.. ليلى علوي وأحمد العوضي وإلهام شاهين في الساحل الشمالي

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًامن مشاركتها في حفل قناة "MBC مصر"، ومنصة "شاهد".

ونشرت ليلى مجموعة صور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، جمعتها بنجوم الفن والدراما الذين شاركوا في الحفل، منهم :"أحمد العوضي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، وعصام السقا، ومصطفى خاطر".

كانت آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين، وتخوض تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، مع الفنان بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

اقرأ أيضا..

ليس خطأ طبي.. محمود سعد يكشف ما حدث للنجمة أنغام

بفستان ساحر وجذاب.. مي سليم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير