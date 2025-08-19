"إحنا أسياد البلد".. 10 تصريحات لـ بدرية طلبة أثارت غضب جمهورها

كتبت- نوران أسامة:

تعرضت الفنانة بدرية طلبة مؤخرا لموجة من الهجوم بعد تداول أكثر من مقطع فيديو لها تتحدث فيه إلى جمهورها، وأثارت جدلًا واسعًا بتصريحاتها التي ردّت فيها على منتقديها، وهي غاضبة واستخدمت خلالها ألفاظا وإيحاءت اعتبرها البعض مسيئة وغير مقبولة، وجاء بينها:

"مش عاجبكم إن إحنا بنمثل، ومعانا ملايين، وعايشين في فيلال، وبنخش كمان التيك توك بناخد دعم؟ ده اللي قهركم، ده اللي تعبكم".

"عارفين الدعم بيروح فين؟ لله، مش محتاجينه، لكن إنتو بتستنوه عشان تاكلوا وتشربوا".

"بتشوفونا في الشارع تتصوروا معانا ليه".

"أنا صوتي على ببجي وواخده بالدولار، لعبة عالمية مش محتاجة شغل".

"أنا قاعدة في فيلتي، البسين أهو ورايا، لا عشان اللي بيطبل بيكون محتاج، أنا مش محتاجة.

"وفاء عامر قاعدة في فيلتها جنبي هنا في الساحل جنب جوزها الأستاذ محمد فوزي المنتج الكبير، اللي يوم ما تقول: أنا مش عايزة أشتغل، هتقعد ملكة زي ما هي، بس هي بتشتغل عشان هي فنانة وليها اسمها، فمش هينفع تقعد، لكن هي وراها راجل، وراجل محترم، وأبوها كان يسد عين الشمس، بتاع فراخ".

"ماله بتاع الفراخ؟ دي شغلانة بتأكل العنب، تاجر فراخ في محطة مصر، هي نكرت؟ طلعت وقالت، وشرف ليها، ووسام على صدرها، هي وأيتن بيقولوا بأعلى صوتهم أبونا آه أبونا كان تاجر فراخ في محطة مصر، لا هو حرامي ولا نصاب".

"أشكالك بيوقفوها في الشارع ويقولولها نتصور معاكي يا فنانة".

"المشخصاتية بتشرف بلدها في أي حتة تروحها، هي بس مسألة غيرة وحقد وحسد من الفنانين".

غيرة وحقد من الفنانين عشان هما أسيادكم، إحنا أسياد البلد".

واعتذرت بدرية من خلال منشور عبر حسابها على الفيسبوك جاء فيه:

"وأنا تحت أمر نقابتي لأن أنا فعلا غلطانة أني أنساق وراء قلة لا يمثلون الشعب المصري، واديتهم فرصه يستغلو فيديوهات ويختزلو منها ويستخدموها ضدي".

وأضافت: "حتى أما حبيت أعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت إعتذار بعصبيه لأنهم بردو دخلو استفزوني وانسقت تاني وراهم ودي غلطتي كان لازم أكون أهدئ من كدا".

وتابعت: "أكيد اللي بيحبونى هيلتمسوا لي العذر بكرر آسفي واعتذاري للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي أنا فيه، ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لأن الفيديوهات كاملة موجودة على صفحتي".

اختتمت: "الحمد لله إنه سيتم التحقيق في نقابتي أقدر أثبت فيه كلامي بعيدا عن أي توتر واستفزاز من حد وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب".

يذكر أن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قرر تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورا، وذلك بالإجماع، واعتبار ما صدر منها تجاوزا صارخا.

وشددت النقابة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي".

