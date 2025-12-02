محمد فراج ينشر الصور الأولى من حكاية "لعبة جهنم" ضمن مسلسل "القصة الكاملة"

تواصل الفنانة أروى جودة الاحتفال بكواليس زفافها، ونشرت صور ومقطع فيديو جديد عبر حسابها علىموقع انستجرام.

حرصت أروى على التقاط عدة صور تذكارية رفقة زوجها رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، واستعرضت فستان زفافها.

كما خضعت أروى لجلسة تصوير رومانسية مع زوجها ظهرت خلالها والسعادة تغمرها لدخولها عش الزوجية.

كواليس حفل زفاف أروى جودة

احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها نهاية شهر نوفمبر الماضي، وسط الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، إلى جانب عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

عقد قران أروى جودة

احتفلت أروى جودة بعقد قرانها يوم الاثنين 20 ينايرالماضي، وشاركت صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

آخر أعمال أروى جودة

كانت آخر أعمال أروى جودة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

أعمال تنتظر عرضها أروى جودة قريبا

تشارك أروى جودة في مسلسل "للعدالة وجه أخر" بطولة النجم ياسر جلال، تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

