بصورة والدة شيماء جمال.. بسنت شوقي تحتفل بنجاح محمد فراج في "ورد وشوكولاتة"

كتب : سهيلة أسامة

05:51 م 02/12/2025
    احتفال محمد فراح بورد وشوكولاتة
    محمد فراج

احتفلت الفنانة بسنت شوقي بنجاح مسلسل "ورد وشوكولاتة" الذي يُشارك زوجها الفنان محمد فراج في بطولته.

ونشرت بسنت صورًا من الاحتفال عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهر في الاحتفال تورتة كبيرة زينت بصورة والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، ومكتوب عليها: "في حب القمر الأوسترادي".

مسلسل "ورد وشوكولاتة"

وحقق مسلسل "ورد وشوكولاتة" نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة منذ بدء عرضه، كما ربط عدد من المتابعين بين أحداث المسلسل وقضية الإعلامية شيماء جمال، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بشأن ذلك.

بسنت شوقي تحتفل بنجاح محمد فراج محمد فراج في ورد وشوكولاتة بسنت شوقي على إنستجرام مسلسل ورد وشوكولاتة

