تركي آل الشيخ ينشر فيديو لفريق عمل المسرحية السورية "عرس مطنطن"

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لفريق عمل المسرحية السورية "عرس مطنطن" المقرر عرضها بموسم الرياض.

ونشر آل الشيخ، الفيديو، عبر حسابه على فيسبوك، واكفى بوضع إيموجي "قلب بجوار علم السعودية وسوريا".

وقال أبطال المسرحية بالفيديو:"لاقونا من 19 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر بأول مسرحية سورية بموسم الرياض.. عرس مطنطن".

ويستضيف مسرح محمد العلي مسرحية "عرس مطنطن" بطولة قصي خولي ونور علي، خلال الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر 2025، وهي مسرحية اجتماعية تدور أحداثها في أحياء دمشق القديمة، وتسلط الضوء على قيم الشهامة والكرم والتكافل الاجتماعي، من خلال شخصية "أبو صخر"، في أجواء مستوحاة من البيئة الدمشقية الأصيلة.