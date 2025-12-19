إعلان

تركي آل الشيخ يرد على انتقادات فيلم "الست": ليس من إنتاج موسم الرياض

كتب : هاني صابر

12:51 ص 19/12/2025

المستشار تركي آل الشيخ

نفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم "الست" وذلك ردا على الانتقادات التي يرددها البعض بالرغم من تحقيق العمل نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على "X": "توضيح بشأن فيلم “الست”:

إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والحسابات حول إنتاج وإخراج وإعداد فيلم “الست”، أود توضيح الآتي:

- لا صحة لما يُشاع عن أي دور لـ موسم الرياض في إنتاج أو إخراج أو إعداد الفيلم.

- دور موسم الرياض اقتصر على الرعاية فقط، وجاء ذلك بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم، دون أي تدخل في تفاصيله الفنية أو الإدارية.

- الفيلم حاصل على التراخيص الرسمية من الرقابة في جمهورية مصر العربية، وأي ملاحظات أو إشكالات رقابية "إن وُجدت" هي من اختصاص الجهات المختصة في مصر.

- الفيلم إنتاج مصري بالكامل بنسبة 100%، حيث تم العمل عليه من خلال شركات إنتاج مصرية.

- لا توجد لي شخصيًا، ولا لـ موسم الرياض، أي علاقة مباشرة بهذا العمل من حيث الإنتاج أو الإعداد أو التنفيذ.

- الزج باسمي أو باسم موسم الرياض على أنهما جزء من صناعة الفيلم أمر غير دقيق ولا يستند إلى معلومات صحيحة.

- المخرج، الكاتب، أبطال الفيلم، والشركة المنتجة جميعهم مصريون.

- موسم الرياض أول من كرم الفنانة القديرة أم كلثوم، وهذا موضع تقدير واحترام، لكنه لا يعني الارتباط بإنتاج هذا الفيلم.

هذا التوضيح لوضع الأمور في إطارها الصحيح، والتمييز بين الرعاية والدور الإنتاجي الفعلي.

فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

فيلم الست

المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية

