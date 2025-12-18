تعاونت الفنانة مروة الأزلي ببداية مشوارها الفني مع الفنان محمد رمضان بفيلم "الألماني"، الذي حقق لهما شهرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة، لتكون انطلاقتهما سويا في السينما.

تحدثت مروة الأزلي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عن مشاركتها الفنان محمد رمضان عدد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

وعن كواليس تعاونها مع محمد رمضان قالت: "النجم محمد رمضان انا اشتغلت معاه 3 مرات أول حاجة بدايتي وبدايته وبداية النجومية كانت بفيلم الألماني وكنت البطلة معاه والفيلم نجح وكسر الدنيا، وكانت بداية الخطوات السينمائية والنجومية لمحمد رمضان".

وتابعت: "ومحمد نجم كبير وموهوب جدا وكلنا كنا شايفين انه موهوب في التمثيل موهبة كبيرة جدا، لكنه أثبت دلوقتي انه متعدد المواهب، وفنان شامل موهوب في التمثيل وفي الغناء، ذكي وبيخطط وبيفكر كويس، وعنده حماس طول الوقت، ودي مواصفات النجم، غير الموهبة عنده المواصفات الأخرى اللي تؤهله للنجومية وأهلته فعلا".

وأضافت: "وهو عنده جمهور كبير عريض وناس بتحبه كتير وهو بيحترم الجمهور ده وعارف دايما يقدم لهم ايه، وانا اشتغلت معاه مسلسل زلزال ومسلسل البرنس، ومن واحنا بنعمل فيلم الألماني كان بيقولي من واحنا بنصور متوقع ان الفيلم ده انه هينجح وهيكسر الدنيا، وهو دايما وعنده حسن ظن بالله كبير، ودايما بيفكر تفكير إيجابي وطموحه كبير جدا، عشان كده ربنا بيكرمه، ودايما بيتوقع الخير والنجاح وربنا بيديله من حسن ظنه بالله".

وعلى مستوى علاقتهما الشخصية قالت: "وعلى المستوى الشخصي محمد رمضان إنسان كويس محترم مهذب بيحترم زمايله، وان شاء الله يكون في أعمال تانية جاية تجمعنا".

آخر مشاركات مروة الأزلي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات مروة الأزلي السينمائية بفيلم "صندوق الدنيا" عام 2020 وسط نخبة من النجوم، هم: خالد الصاوي، باسم سمرة، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، تأليف وإخراج عماد البهات.

يتناول الفيلم في إطار درامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، بينها: الأب المكلوم الذي يفقد ابنه الصغير وسط زحام المدينة، والممثلة التي تضطر إلى بيع جسدها مقابل العودة للأضواء، وفاطمة التي توافق على الزواج بطريقة مهينة حتى تلحق بقطار الزواج.

اقرأ أيضا:

صديقة نيفين مندور منهارة بجوار جثمانها لحظة دخول المسجد للصلاة عليها

نجا من غيبوبة.. محمد التاجي يكشف تطورات حالته الصحية