قالت بافي ياسين رئيس لجنة كردستان للأفلام Kurdistan Film Commission، وهي الهيئة الرسمية لدعم الأفلام في إقليم كردستان العراق، إن دور اللجنة هو دعم الأفلام الكردية، وتأسيس صناعة حقيقية في الإقليم، حتى لا يظل الأمر مقتصرا على التجارب الفردية.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "تم الإعلان عن تأسيس اللجنة في مهرجان كان السينمائي، ونواصل الفترات المُقبلة المشاركة في المهرجانات بمختلف أنحاء العالم، للتعريف بنا".

وأضافت بافي والتي تجيد الحديث باللهجة المصرية، مؤكدة أنها تربت على الأفلام المصرية الأبيض والأسود، وهو ما ساعدها في إتقان اللهجة، بشكل يصعب معه أن يصدق البعض أنها ليست مصرية: "كردستان إقليم صغير داخل بلد كبيرة، ومهم لينا التواجد في الشرق الأوسط، معظم الناس ميعرفوش إحنا مين، ونتواجد في المهرجانات لعقد حوارات مع الشركات العربية".

ولفتت إلى أن فكرة تأسيس اللجنة جاءتها قبل 10 أعوام "تربيت في بلجيكا وبعد عودتي لكردستان، شفت البلد والمناظر الطبيعية فيها، وتساءلت كيف لا يوجد صناعة سينما، ولدينا فقط تجارب فردية، ورغم ذلك الأفلام الكردية لها في المهرجانات مكانة ومرموقة".

وأشارت بافي إلى أنها أصغر شخص يتولى هذا المنصب وأول امرأة على مستوى مختلف الهيئات الرسمية للأفلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لم أسع للحصول على هذا اللقب، كان تفكيري في تأسيس الهيئة ولم أكن أعرف أنني أول امرأة تتولى رئاسة هيئة أفلام في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتحضير للأمر استغرق 10 أعوام، وأخذ مجهودا كبيرا، ومررت بتحديات كبيرة، لكن كان لدي إصرار على الاستمرار لإيماني بأهمية الخطوة".

وكشفت عن هدف اللجنة "بناء البنية التحتية لصناعة الأفلام هو الهدف الأساسي، كما قلت لدينا أفلام كردية جيدة جدا وتأخذ جوائز من مهرجانات كبرى، لكن ليس لدينا صناعة".