إعلان

بافي ياسين: تربيت على الأفلام المصرية.. والأعمال الكردية لها مكانة في المهرجانات

كتب : منى الموجي

10:07 م 18/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بافي ياسين رئيس لجنة كردستان للأفلام (4)
  • عرض 4 صورة
    بافي ياسين رئيس لجنة كردستان للأفلام (1)
  • عرض 4 صورة
    بافي ياسين رئيس لجنة كردستان للأفلام (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت بافي ياسين رئيس لجنة كردستان للأفلام Kurdistan Film Commission، وهي الهيئة الرسمية لدعم الأفلام في إقليم كردستان العراق، إن دور اللجنة هو دعم الأفلام الكردية، وتأسيس صناعة حقيقية في الإقليم، حتى لا يظل الأمر مقتصرا على التجارب الفردية.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "تم الإعلان عن تأسيس اللجنة في مهرجان كان السينمائي، ونواصل الفترات المُقبلة المشاركة في المهرجانات بمختلف أنحاء العالم، للتعريف بنا".

وأضافت بافي والتي تجيد الحديث باللهجة المصرية، مؤكدة أنها تربت على الأفلام المصرية الأبيض والأسود، وهو ما ساعدها في إتقان اللهجة، بشكل يصعب معه أن يصدق البعض أنها ليست مصرية: "كردستان إقليم صغير داخل بلد كبيرة، ومهم لينا التواجد في الشرق الأوسط، معظم الناس ميعرفوش إحنا مين، ونتواجد في المهرجانات لعقد حوارات مع الشركات العربية".

ولفتت إلى أن فكرة تأسيس اللجنة جاءتها قبل 10 أعوام "تربيت في بلجيكا وبعد عودتي لكردستان، شفت البلد والمناظر الطبيعية فيها، وتساءلت كيف لا يوجد صناعة سينما، ولدينا فقط تجارب فردية، ورغم ذلك الأفلام الكردية لها في المهرجانات مكانة ومرموقة".

وأشارت بافي إلى أنها أصغر شخص يتولى هذا المنصب وأول امرأة على مستوى مختلف الهيئات الرسمية للأفلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لم أسع للحصول على هذا اللقب، كان تفكيري في تأسيس الهيئة ولم أكن أعرف أنني أول امرأة تتولى رئاسة هيئة أفلام في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتحضير للأمر استغرق 10 أعوام، وأخذ مجهودا كبيرا، ومررت بتحديات كبيرة، لكن كان لدي إصرار على الاستمرار لإيماني بأهمية الخطوة".

وكشفت عن هدف اللجنة "بناء البنية التحتية لصناعة الأفلام هو الهدف الأساسي، كما قلت لدينا أفلام كردية جيدة جدا وتأخذ جوائز من مهرجانات كبرى، لكن ليس لدينا صناعة".

بافي ياسين رئيس لجنة كردستان للأفلام لجنة كردستان للأفلام إقليم كردستان العراق دعم الأفلام الكردية مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟