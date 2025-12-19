نداء شرارة توجه رسالة للاعبي المنتخب الأردني بعد خسارة بطولة كأس العرب

أشادت المطربة نداء شرارة بأداء المنتخب الأردني في لقائه مع المنتخب المغربي في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب.

وكتبت نداء شرارة، عبر حسابها على إنستجرام: "ربحنا الحقيقي.. إنه النشامي من عنا فزتم بقلوبنا، فرحتونا وأسعدتونا وشرفتونا يا نشامي".

وأَضافت: " كلنا فخر فيكم الله، يحميكم بترفعوا الراس، ومبارك للمغرب الشقيق.. كانت مباراة عالمية أبدعتم جميعا".

وخسر المنتخب الأردني من منتخب المغربي بنتيجة 3/2 بعد أداء مشرف للمنتخبين بالبطولة التي أقيمت بدولة قطر.