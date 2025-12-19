إعلان

نداء شرارة توجه رسالة للاعبي المنتخب الأردني بعد خسارة بطولة كأس العرب

كتب : هاني صابر

01:00 ص 19/12/2025

المطربة نداء شرارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشادت المطربة نداء شرارة بأداء المنتخب الأردني في لقائه مع المنتخب المغربي في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب.

وكتبت نداء شرارة، عبر حسابها على إنستجرام: "ربحنا الحقيقي.. إنه النشامي من عنا فزتم بقلوبنا، فرحتونا وأسعدتونا وشرفتونا يا نشامي".

وأَضافت: " كلنا فخر فيكم الله، يحميكم بترفعوا الراس، ومبارك للمغرب الشقيق.. كانت مباراة عالمية أبدعتم جميعا".

وخسر المنتخب الأردني من منتخب المغربي بنتيجة 3/2 بعد أداء مشرف للمنتخبين بالبطولة التي أقيمت بدولة قطر.

المنتخب الأردني نداء شرارة المنتخب المغربي مباراة المغرب والأردن بطولة كأس العرب إنستجرام نداء شرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟