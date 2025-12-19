بافي ياسين: تربيت على الأفلام المصرية.. والأعمال الكردية لها مكانة في المهرجانات

اعتذر الفنان فادي خفاجة، عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع انستجرام، للفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، بعد الحكم عليه بالسجن 6 أشهر في قضية السب والقذف التي أقامها ضده الأخير.

وقال فادي في الفيديو "السلام عليكم أستاذة مها وأستاذ مجدي، يا رب تكونوا بخير، بعتذر جدا جدا عن أي حاجة صدرت مني، أنا كنت غلط وبعترف بغلطي جدا، كانت لحظة شيطان ولحظة غضب وغير إدراك، وفترة في حياتي ربنا ما يعيدها تاني وتعافيت منها بدون تفاصيل بوقت ومجهود".

وتابع "أنا غلط والحمد لله حياتي استقرت وبقالي فترة الأمور تمام، بعدت عن أي حاجة وحشة، مش عارف بقول كدة ليه بس عشان أثبت إن دي فترة في حياتي ربنا ما يعودها بكل المقاييس، باختصار أنا آسف جدا، حقكم على راسي من فوق، تحت أمركم في أي حاجة تؤمروا بيها، في النهاية إنتم أساتذة لكم كل الاحترام والتقدير".

وأضاف فادي "والعفو عند المقدرة لو قدرنا نوصله، ومستعد لأي حاجة حضراتكم تطلبوها، اعتذار وده حقكم عليا أنتم أساتذتي أنا تحت أمركم في أي حاجة أدبيا ومعنويا ونفسيا، وأنا آسف جدا جدا ويا رب إن شاء الله يعدي الوقت ده على خير بإذن الله ويحنن قلبكم عليا".

كانت المحكمة الاقتصادية قضت بمعاقبة الفنان فادي خفاجة بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق لها على الحكم، كتبت الفنانة مها أحمد عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "خالص الشكر والتقدير لمكتب النجدي للاستشارات القانونية على الجهد المبذول في الدفاع عن قضية السب والقذف المرفوعة من قبل الفنان الدكتور مجدي كامل ضد فادي خفاجة، والتي حكمت فيها المحكمة حضورياً بعودة الحق إلى أصحابه ورد اعتبار الفنان مجدي كامل".

وأضافت مها: "هذا الحكم يؤكد أن العدل يظهر مهما طال الوقت، وأن الدفاع عن الحق باحترافية وإخلاص يصنع الفرق، شكرًا لكل من ساهم في تحقيق هذه النتيجة".