شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو جديد للمايسترو والعازف الشهير مجدي الحسيني.

وعلق تركي على الفيديو الذي ظهر فيه مجدي وهو يعزف: "الله يحفظك يا أستاذ.. مايسترو مجدي لازم تعرف إننا بنحبك".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد كشف عن مشاهدته لفيلم الست قبل طرحه في دور العرض السينمائي، ونشر فيديو يجمعه بالمنتج أحمد بدوي، ومخرج العمل مروان حامد، معبرا عن إعجابه بالعمل.

ونفى في منشور جديد له قبل قليل، توضيحا يؤكد أن موسم الرياض ليس له أي دور في إنتاج أو إخراج أو إعداد الفيلم، ولكن اقتصر دوره على الرعاية فقط وجاء ذلك بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم دون أي تدخل في تفاصيله الفنية والإدارية.

وتابع "الفيلم إنتاج مصري بالكامل وتم العمل عليه من شركات إنتاج مصرية، والزج باسمي واسم موسم الرياض على أنهما جزء من صناعة الفيلم أمر غير دقيق ولا يستند إلى معلومات صحيحة".

فيلم الست سيناريو وحوار أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة: منى زكي، محمد فراج، سيد رجب، تامر نبيل، وبمشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وبينهم: كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل، أحمد أمين.