مروة الأزلي عن محمد رمضان: فنان شامل وتعاونت معه في 3 أعمال

شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت بوسي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلوب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، قمر، الحب كله، حلوة أوي".

وكانت بوسي قد حضرتك الجمعة الماضية حفل زفاف فريدة ابنة النجم محمد هنيدي بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.