كيف علقت يارا السكري على حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي؟

كشفت الفنانة الشابة يارا السكري، حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد العوضي بعد الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية.

وقالت يارا السكري في لقائها ببرنامج "et بالعربي": "دي مش حاجة جديدة، ودي حاجة بتتكرر للسنة التانية، بس السنادي زادت شوية، وأنا والعوضي دي تاني سنة بنشتغل مع بعض فبقينا أصدقاء أوي".

وتابعت: "وبقى فيه اندماج أكتر بينا، والناس قالت كدة عشان شافوا بعض التعليقات عندي وعنده، واحنا بنحب نهزر مع بعض دايما، واحنا علاقتنا حلوة والناس بتحبها".

وأوضحت: "الناس بتحب العلاقة دي، وبيحبوا أحمد وفيه ناس بيحبوني على حبهم ليه واللي هم جمهوره، وفيه ناس بتتمنى أحمد يتجوز.. عشان هو سينجل وأنا سينجل، وناس بيتمنوا يشوفوه عريس وناس بيتمنوا يشوفوني عروسة".

وأضافت يارا السكري: "أنا مكنتش سنجل، بس دلوقتي بقيت سنجل".

يذكر أن، يارا السكري تتعاون مع أحمد العوضي في دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي".