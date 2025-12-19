مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

سأفتقدك.. زوجة مروان عطية تودعه قبل مشاركته في كأس الأمم الأفريقية

كتب – محمد عبد السلام:

12:52 ص 19/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (8)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (7)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (10)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (1)
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (8)
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (3)
  • عرض 25 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (1)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (11)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (6)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (13)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (14)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (2)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (8)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (9)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (12)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (6)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (7)
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (1)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (4)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (5)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (3)
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

زوجة مروان عطية تودعه قبل مشاركته في كأس الأمم الأفريقية

وظهرت سلمى في الصور برفقة مروان عطية، وسط تفاعل كبير من المتابعين والجمهور.

وعلقت سلمى على الصور قائلة: "سأفتقدك"، ليرد عليها مروان عطية بتعليقا: "أم ألما القمر".

ويأتي تعليق سلمى في إشارة إلى سفر مروان عطية مع بعثة منتخب مصر إلى المغرب، يوم الأربعاء الماضي، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في 21 ديسمبر الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا مروان عطية زوجة مروان عطية سلمى صقر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟