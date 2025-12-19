أول رد فعل من زوجة النني الثانية بعد تتويج المغرب بكأس العرب

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

زوجة مروان عطية تودعه قبل مشاركته في كأس الأمم الأفريقية

وظهرت سلمى في الصور برفقة مروان عطية، وسط تفاعل كبير من المتابعين والجمهور.

وعلقت سلمى على الصور قائلة: "سأفتقدك"، ليرد عليها مروان عطية بتعليقا: "أم ألما القمر".

ويأتي تعليق سلمى في إشارة إلى سفر مروان عطية مع بعثة منتخب مصر إلى المغرب، يوم الأربعاء الماضي، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في 21 ديسمبر الجاري.