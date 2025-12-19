إعلان

هبوط إضطراري لطائرة وائل كفوري بعد تعرضها لعطل مفاجئ (فيديو)

كتب : هاني صابر

12:08 ص 19/12/2025

وائل كفوري

شارك المطرب وائل كفوري، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو داخل الطائرة وهو في حالة من التوتر الشديد بعد علمه بوجود عطل بالطائرة وضرورة العودة والهبوط.

ونشر كفوري، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلق: "الله ستر".

وظهر الطيار مع وائل كفوري بالفيديو يشرح ما حدث وهو في حالة من التوتر الشديد، لكنه عاد بسلام.

وكانت الطائرة التي تواجد فيها وائل كفوري أقلعت من مدينة العلا بالسعودية وعاد للهبوط بعد ساعة من إقلاعها.

