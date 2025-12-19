نسرين طافش بفستان قصير وريم سامي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

مروة الأزلي عن محمد رمضان: فنان شامل وتعاونت معه في 3 أعمال

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة إذ ارتدت خلالها فستان قصير باللونين الأبيض والأسود.

درة

تألقت الفنانة درة بإطلالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بفستان أنيق باللون الأحمر الزاهي.

مي كساب

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها صورًا جديدة لها وظهرت خلالها ببدلة أنيقة باللون الأخضر، ونشرت الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام.

جويل مردينيان

شاركت الفنانة جويل مردينيان صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت مرتدية بيجامة باللون الأخضر احتفالًا برأس السنة.

ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة إذ ارتدت خلالها فستان بدون أكمام باللون الأحمر.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بمكياج هادئ أبرز ملامحها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

يمنى طولان

ظهرت الفنانة يمنى طولان بملامح هادئة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" ولاقت إعجاب متابعيها.

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها صورًا جديدة أثناء حضورها حفل "شاهد"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللونين الأسود والأبيض.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها داخل سيارتها.