دخلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، قوائم تريند موقع البحث جوجل، بعد كشفها عن معاناتها من أزمة صحية و نقلها إلى المستشفى.

ونشرت إلهام الفضالة،عبر صفحتها في تطبيق "سناب شات" مجموعة صور، وظهرت في يدها، جهاز قياس ضغط، وعلقت: "رب إني مسني الضّر وأنت أرحم الراحمين".

وظهرت قدم إلهام، في صورة أخرى، خلال تركيب أنبوب المحاليل، مصحوبة بالتعليق: "أخيه ما لقوا فيها وريد، تغززت بكل مكان بعد قلبي، وأخيراً لقوا برجولها".

ومن جهة أخرى، كشفت الممثلة شيخة البدر، عن خضوع الفنان شهاب جوهر، زوج إلهام الفضالة، للعلاج داخل أحد المستشفيات.

ونشرت شيخة البدر، عبر خاصية القصص، في صفحتها على موقع "إنستجرام"، صورة شهاب جوهر، وكتبت : "دعواتكم للفنان شهاب جوهر.. الله يقومه بالسلامة، ما تشوف شر أستاذي وأخي، عسى الله يحفظكم أنت وأم فجر الغالية".

يذكر أن إلهام فضالة تم الإفراج عنها بعد قضاء 21 يوما بالسجن، وخضوعها للتحقيقات بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة.

