الفرنسي يتصدر والمصري الثالث.. أكثر الدوريات تمثيلا في أمم إفريقيا 2025

كتب : محمد خيري

07:00 ص 19/12/2025
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية والعربية إلى المغرب، مع بداية العد التنازلي لافتتاح بطولة الأمم الأفريقية، 2025 المقرر لها بداية من يوم الأحد المقبل.

وواصل الدوري المصري حضوره القوي على الساحة القارية، بعدما حل في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الدوريات تمثيلًا للاعبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في تأكيد جديد على مكانته بين أبرز المسابقات المحلية المصدّرة للمواهب في القارة السمراء.

وكشفت الإحصائيات الخاصة بقوائم المنتخبات المشاركة في البطولة عن تفوق الدوري الفرنسي، الذي جاء في الصدارة بواقع 51 لاعبًا، مستفيدًا من العدد الكبير من المحترفين الأفارقة في أنديته، يليه الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بـ 33 لاعبًا.

الدوري المصري في المركز الثالث

وحل الدوري المصري في المركز الثالث بـ 31 لاعبًا، متقدمًا على عدد من الدوريات الأوروبية والعالمية، في مؤشر واضح على قوة المنافسة المحلية ودورها في دعم المنتخبات الإفريقية بعناصر أساسية.

وجاء الدوري الهولندي في المركز الرابع بـ 30 لاعبًا، ثم الدوري التركي خامسًا بـ 21 لاعبًا، بينما احتل الدوري الإيطالي المركز السادس بـ 19 لاعبًا.

ويعكس هذا الترتيب القيمة الفنية المتزايدة للدوري المصري، وقدرته على الحفاظ على لاعبين مؤثرين على المستوى القاري، إلى جانب كونه محطة رئيسية لتجهيز العناصر الدولية قبل المشاركات الكبرى، وفي مقدمتها بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر الدوري المصري

