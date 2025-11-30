بعد جراحتين.. تطورات حالة شريف سامي العازف بفرقة إسماعيل الليثي

غادر شريف سامي، العازف بفرقة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، مستشفى المنيا الجامعي، بعد خضوعه لثاني عملية جراحية، الخميس الماضي.

وتحدث محمد سامي، شقيق عازف الدرامز شريف، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "المستشفى، خرج منها تقرير يسمح بعودة شريف، إلى القاهرة، بعد خضوعه لجراحتين في الحوض، واحدة علوية و الثانية سفلية، بسبب معاناته من كسر مضاعف به".

وتابع: "عاد شريف لمنزله فجر اليوم، وجاري التنسيق مع النقابة، للمتابعة مع طبيب، أو نقله إلى مستشفى في القاهرة".

وأوضح "المفروض خضوعه لـ3 عمليات أخرى، بسبب تعدد الكسور، في الترقوة، والكتفين، والساق".

وأصيب عازف الدرامز شريف سامي، في الحادث الذي وقع في طريق ملوي، وأودى بحياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، يوم 10 نوفمبر الماضي.