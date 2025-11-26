يسرا وصابرين وإلهام شاهين.. 20 صورة لنجوم الفن في افتتاح مهرجان شرم الشيخ

كشف الفنان رامز جلال عن حضوره ملعب استاد ستامفورد بريدج، لمتابعة مباراة برشلونة وتشيلسي الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

نشر رامز جلال صورة له داخل المدرجات عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب عليها: "من معقل ستامفورد بريدج، حيث موقعة برشلونة وتشيلسي".

كما نشر مقطع فيديوهات من كواليس المباراة وكتب: "تشيلسي مقطع برشلونة".

وكتب في مقطع فيديو آخر: "2 - 0.. حفلة"، وفي مقطع آخر علق وكتب: "الجلاشة في استامفورد بريدج - 3 0 تشيلسي".

آخر مشاركات رامز جلال

آخر ما قدمه الفنان رامز جلال هو برنامج "رامز إيلون ماسك" وعرض ضمن موسم رمضان 2025، استضاف فيه نجوم الفن والرياضة.

برنامج "رامز إيلون ماسك" برنامج مقالب إذ يوهم رامز جلال ضيوفه أنهم يشاركون في برنامج مسابقات مع نوال الزغبي ولاعب الكرة الشهير محمد نور، إلى أن يظهر رامز ويفاجئهم بمقالب صاعقة، معتمدا على أحدث صيحات التكنولوجيا، حيث يستعين بروبوت، ويستقبل الضيوف بسيارة تسلا.

أعمال ينتظر عرضها رامز جلال قريبا

ينتظر رامز جلال عرض أحدث أعماله السينمائية خلال الفترة المقبلة بعنوان "بيج رامي"ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم هم محمد أنور، نسرين أمين، محمد هبد الرحمن، محمود حافظ، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، إخراج محمود كريم.

