تحذير عاجل بشأن طقس الغد.. ورسالة من الأرصاد للمواطنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان، قبل قليل، أن حالة الطقس غدًا ستكون شديدة البرودة في الصباح الباكر، معتدلة نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا.

وتابعت الهيئة: درجات الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى غدًا تصل إلى 21 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 11 درجة مئوية.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الصباح الباكر، وفترة الليل لتجنب تأثير انخفاض درجات الحرارة.

