الأخوان ناصر: نقدم قصصا نصدقها واختيارنا لـ غزة نابع من الحنين لها

تصوير- إسلام فاروق:

قال المخرج الفلسطيني طرزان ناصر، إن ليس هناك أحد يستخدم كلمة عالمي، فقط سمعها في مصر، لافتا إلى أن اختيار أي فنان لأداء أي دور بعمل فني، يتوقف على أنه يلبي ما تحتاجه الشخصية.

وتابع طرزان في حلقة نقاشية أقيمت على المسرح المكشوف اليوم السبت 15 نوفمبر ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "كلمة عالمي لم أسمعها غير في مصر، لا أحد يستخدم هذا المصطلح، ويتم اختيار الفنان لأنه يلبي ما يحتاجه الدور".

وتحدث شقيقه المخرج عرب ناصر "قد يعرض فيلم في مهرجان لأن هناك أجندة معينة يتم من خلالها تمرير هذا الفيلم، هذا أمر موجود، كلمة عالمي بالنسبة لي تتمثل في الإحساس الذي وصل، وعندي مثل كتير مهم أؤمن به هو الشاعر محمود درويش الذي كان مع منظمة التحرير في البداية وشعره يلبي الحالة الوطنية الفلسطينية، لكن بعد اتفاقية أوسلو فكره اختلف وقرر يكون شاعر من فلسطين، وأنا بدي أكون مخرج من فلسطين، أعمل فيلم سينما".

وأضاف عرب "بالنسبة لي موضوع غزة ليس فقط أنني ولدت بها وعندي مسؤولية أحكي عنها، لكن اختيارنا لها نابع من الحنين لهذا المكان، احنا نطرحها من خلال الإنسان، والسياسة موجودة لا أحد يمكن أن ينكرها".

وعن هل تغيرت قناعتهما في علاقتهما بالعالم اليوم عن البدايات، قال طرزان "هي نفس القناعة لم نتغير من بدايتنا لليوم، نريد تقديم قصة نشعر بها ونصدقها، بسأل حالي بعد ما بخلص الفيلم هو ده اللي نفسي أقدمه ولا لأ".

الجلسة أقيمت في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المُقامة ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، وحملت عنوان "السينما العربية الصاعدة: من المحلية إلى العالمية"، وشارك فيها: أحمد مالك، الأخوان ناصر، سارة مانسانيت رويو، وعلاء كركوتي، وأدارها الناقد محمد علال، وقدموا رؤى معمّقة حول المسار المتنامي للسينما العربية، وإمكاناتها في عبور الحدود من المشهد المحلي إلى الساحة العالمية، مع التوقف عند التحديات الإنتاجية والسردية التي تواجه صُنّاع الأفلام في المنطقة وفرصهم في الوصول إلى جماهير أوسع.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات المهنية التي يقدمها برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، الهادفة إلى تعزيز التواصل بين المبدعين، وتبادل الخبرات، وتوفير منصة تُسهم في تمكين الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام ودعم مشاريعهم الطموحة.

عن "أيام القاهرة لصناعة السينما:

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.