كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

حرص النجم محمد رمضان على تقديم واجب العزاء في الراحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، والذي توفي يوم الإثنين إثر حادث أليم.

قدم رمضان واجب العزاء والمواساة لأسرة وأصدقاء إسماعيل الليثي، صاحب أغنية مسلسله ابن حلال في العزاء المقام مساء اليوم الأربعاء، بميدان النفق بمنطقة إمبابة، وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهالي والأصدقاء.

وكان أول الحاضرين الفنان محمود الليثي، الذي ظهر متأثرًا بشدة ودخل في نوبة بكاء أثناء تقديمه واجب العزاء في صديقه الراحل، كما حضر الفنان محمد فاروق شيبا، والفنان حمادة صميدة.

وشُيّع جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي أمس من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، وسط حضور حشد كبير من محبيه وأقاربه.

قدم المطرب الراحل إسماعيل الليثي، مجموعة من أشهر أغاني الأعمال الفنية، وفي مقدمتها المسلسلات التي قام ببطولتها النجم محمد رمضان، منها أغنية "سألت كل المجروحين" مسلسل "ابن حلال"، وأغنية "ابن دمي" من مسلسل "الأسطورة"، وأغنية "زين الرجال"، في مسلسل "نسر الصعيد"، وللمرة الرابعة، قدم أغنية "أسد وملو هدومك"، في مسلسل "جعفر العمدة".

يُذكر أن الفنان إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، عن عمر ناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.