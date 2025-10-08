خطفت الفنانة هدى الإتربي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام البحر من كواليس تصوير دورها بمسلسل "كلهم بيحبو مودي".

ونشرت هدى، الصور التي ظهرت من خلالها مرتدية فستان جريء أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلهم بيحبوا مودي، رمضان ٢٠٢٦".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جمالك، عروسة البحر، جميلة أوي، إيه العسل ده، حورية البحر".

يذكر أن، هدى الإتربي شاركت في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.