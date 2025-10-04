"خست النص".. أول ظهور لـ رحمة أحمد بعد أزمتها الصحية

إعداد مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 5 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما إبراهيم

خضعت الإعلامية أسما إبراهيم لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت أسما في جلسة باللونين الأبيض والأسود، وحازت على إعجاب متابعيها.

دينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها أمام نهر النيل.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها ومتابعيها، أحدث إطلالة لها من أسبوع الموضة في باريس، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على حضور إحدى فعاليات الموضة والأزياء ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، ونشرت صور من إطلالتها عبر حسابها على انسنجرام، ظهرت خلالها بفستان أسود قصير خطفت به الأنظار.

وئام مجدي

شاركت الفنانة وئام مجدي متابعيها صور من رحلتها إلى تركيا، ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها هناك.