نفاذ بيع تذاكر حفل تامر عاشور لهذه الفئات

كتب : مصطفى حمزة

12:23 م 08/01/2026
    تامر عاشور المطرب
    تامر عاشور الفنان

يستعد المطرب تامر عاشور، لتقديم الحفل الغنائي المقام مساء غد الجمعة الموافق 9 يناير.

ويقدم تامر عاشور، باقة من أشهر أغانيه في الحفل المقام على مسرح أحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

وكشفت الجهة المنظمة، عن بيع تذاكر الحفل، للفئات، 2500، و 4500، و 8000 جنيه، في حين مازال البيع متاحا على فئات 6000، و 7000 جنيه.

وشارك تامر عاشور، مؤخرا مع النجم تامر حسني، والمطربة اللبنانية إليسا، في إحياء حفل رأس السنة في أرينا العاصمة الجديدة.

