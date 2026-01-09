مينا رزق: 720 مليون جائع عالميًا.. ورئاستي للفاو مسؤولية كبيرة

أكد الدكتور مينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن مصر إحدى الدول المؤسسة للمنظمة، مشيرًا إلى أن هذا الدور يعكس التاريخ الدبلوماسي العريق لمصر ومشاركتها الفاعلة في تأسيس العديد من المنظمات الأممية.

وقال "رزق"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، إن المجلس التنفيذي يتكون من 49 دولة، مضيفًا أنه يناقش ويرسم السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي إقليميًا ودوليًا في ظل تحديات متزايدة.

وتابع رئيس المجلس التنفيذي للفاو، أن المنظمة ليست من الجهات التي انسحبت منها أمريكا، مؤكدًا استمرار دورها المحوري في معالجة قضايا الغذاء والزراعة والتنمية المستدامة.

وأكد "رزق"، أن أحدث التصنيفات الدولية تشير إلى معاناة 720 مليون نسمة من الجوع عالميًا، مشددًا على مسؤولية المجتمع الدولي في تعزيز التعاون لمواجهة أزمات الغذاء.

وأشار إلى أن اختياره أول مصري يرأس المجلس يمثل مسؤولية كبيرة وتشريفًا يعكس ثقة الدول الأعضاء، مشددًا على الحرص في دعم قضايا الأمن الغذائي وتحقيق أهداف المنظمة لخدمة الدول النامية والعالم أجمع.

