كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 15 صورة جديدة

كتب : مصراوي

03:07 ص 09/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (15) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (14) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (12) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (11) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (10) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (9) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (8) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (13) (1)

واصلت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور الخاصة بها.

ونشرت خالد عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بها، خلال تواجدها داخل راديو الزمالك.

وتعمل زوجة محمد عواد حنين، مذيعة في راديو الزمالك، كما سبق لها العمل في قناة الحدث اليوم.

وفي سياق متصل، يستعد محمد عواد رفقة نادي الزمالك، لملاقاة زد يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

"ظهور خاص للخطيب".. 15 صورة لمشاركة ثنائي الأهلي في إعلان لإحدى شركات السيارات

"بذكريات 2006".. مباراة خاصة بين حسام حسن ومدرب كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد عواد نادي الزمالك محمد عواد محمد عواد وزوجته موعد مباراة الزمالك وزد

