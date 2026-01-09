زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 15 صورة جديدة

"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

واصلت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور الخاصة بها.

ونشرت خالد عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بها، خلال تواجدها داخل راديو الزمالك.

وتعمل زوجة محمد عواد حنين، مذيعة في راديو الزمالك، كما سبق لها العمل في قناة الحدث اليوم.

وفي سياق متصل، يستعد محمد عواد رفقة نادي الزمالك، لملاقاة زد يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

