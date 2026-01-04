يلتقي النجم محمد رمضان غدا الاثنين 5 يناير، بجمهوره في ستاد القاهرة الدولي، حيث يحيي حفل جولة كأس العالم.

وكان محمد رمضان بين عدد من مشاهير الفن وكرة القدم الذين كانوا في استقبال كأس العالم الذي وصل مصر اليوم الأحد 4 يناير، وعلق عبر حسابه على موقع إنستجرام على الحدث قائلاً: "جبنا كأس العالم القاهرة وهيفضل معانا 3 أيام، ويارب ارزقنا بالمنتخب اللي يخليه في مصر على طول".

جدير بالذكر أن قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم، يتم تنظيم جولة للكأس لمنح الجماهير المصرية فرصة لرؤية كأس العالم الأصلي عن قُرب خلال جولته في مصر.

وأقيم عصر اليوم الأحد 4 يناير مؤتمر صحفي، شهد حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أعرب عن سعادته بالحدث، مؤكدا أن اختيار جمهورية مصر العربية لتكون أولى محطات جولة كأس العالم في قارة أفريقيا يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة المصرية على خريطة الرياضة العالمية، ويؤكد ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في الدولة المصرية. وتأتي هذه الجولة في توقيت مهم، يتواكب مع اهتمام الدولة بدعم الرياضة كأحد محاور بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب.

وأوضح أن كرة القدم تعد اللعبة الشعبية الأولى في مصر، وتحظى بشغف ومتابعة جماهيرية واسعة، وهو ما يجعل استضافة النسخة الأصلية من كأس العالم حدثًا استثنائيًا يُسهم في تعزيز الثقافة الرياضية ونشر قيم المنافسة الشريفة والعمل الجماعي بين الأجيال الجديدة. مؤكدا أن هذه الفعاليات العالمية تمثل فرصة حقيقية لإلهام الشباب، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة، واكتشاف المواهب، ودعم مسارات الاحتراف الرياضي.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مشددا على سعي مصر المتواصل إلى تطوير منظومة كرة القدم على المستويات كافة، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم وكافة الشركاء، بما يواكب رؤية الدولة المصرية للنهوض بالرياضة، ويعزز من فرص تواجد المنتخبات الوطنية في كبرى البطولات العالمية، ويُلبي طموحات الجماهير المصرية.

وخلال جولته العالمية، يزور كأس العالم أكثر من 30 عضوًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتوقف في أكثر من 75 محطة لأكثر من 150 يومًا، لمنح مشجعي كرة القدم حول العالم فرصة لرؤية كأس العالم الأصلي عن قُرب.

وقال رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المؤتمر الصحفي: "يعد كأس العالم الأصلي واحد من أعظم الرموز الرياضية المعروفة للجميع، وخلال الجولات الخمس السابقة، زار كأس العالم الأصلي 182 اتحادًا من أصل 211 عضوًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ™".

كما تواجد في المؤتمر الصحفي اليوم أسطورة كرة القدم الإيطالية وبطل كأس العالم لعام 2006، فابيو كانافارو، والذي قال: "قدوم كأس العالم الأصلي لمصر كأول محطة في جولة كأس العالم فيفا في أفريقيا له دلالة هامة، حيث يمثل ذلك تقديرًا عالميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لشغف المصريين بكرة القدم، وتاريخ اللعبة العريق في مصر، وتحية للجماهير المصرية الكبيرة، ولهذا تعتبر هذه الجولة أكثر من مجرد استعراض لأهم رمز في عالم كرة القدم، ومع تأهل المنتخب الوطني المصري لكأس العالم 2026، تُعد هذه اللحظة فرصة استثنائية تقرّب الجماهير أكثر من سحر كأس العالم".