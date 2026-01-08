نفاد بيع تذاكر حفل تامر عاشور لهذه الفئات

يستعد المطرب تامر عاشور، لتقديم الحفل الغنائي المقام مساء غد الجمعة الموافق 9 يناير.

ويقدم تامر عاشور، باقة من أشهر أغانيه في الحفل المقام على مسرح أحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

وكشفت الجهة المنظمة، عن بيع تذاكر الحفل، للفئات، 2500، و 4500، و 8000 جنيه، في حين مازال البيع متاحا على فئات 6000، و 7000 جنيه.

وشارك تامر عاشور، مؤخرا مع النجم تامر حسني، والمطربة اللبنانية إليسا، في إحياء حفل رأس السنة في أرينا العاصمة الجديدة.