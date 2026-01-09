إعلان

خبير سياحة: إجازة نصف العام تشعل السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان

كتب : محمد أبو بكر

04:10 ص 09/01/2026

محمد كارم، الخبير السياحي

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن السياحة الداخلية تشهد انتعاشة ملحوظة في الأقصر وأسوان بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي.

وأضاف "كارم"، في تصريحات إلى مصراوي، أن ذلك يأتي مدفوعًا بعروض سعرية تنافسية قدمتها الفنادق العائمة والثابتة، وهو ما شجع الأسر المصرية على استغلال الإجازة في زيارة المقاصد الثقافية بالصعيد.

وأوضح أن الفترة الممتدة من نهاية شهر يناير وحتى الأسبوع الأول من فبراير تمثل ذروة الحركة السياحية الداخلية، خاصة مع تراجع تدريجي في أعداد السائحين الأجانب بعد انتهاء موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة، وهو ما يخلق توازنًا مهمًا في نسب الإشغال الفندقي.

وأكد أن نسب الإشغال المتوقعة بالفنادق العائمة والثابتة في الأقصر وأسوان تقترب من 90%، وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح سياسات التسعير والعروض الموجهة للمصريين.

وأشار إلى أن السياحة الداخلية أصبحت صمام أمان للقطاع خلال الفترات الانتقالية بين المواسم، مشددًا على أهمية الالتزام بتعليمات وزارة السياحة بعدم التفرقة في المعاملة أو الأسعار بين السائح المصري والأجنبي، بما يعزز ثقة المواطنين في المنتج السياحي المحلي.

