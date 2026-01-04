تستعد الفنانة نانسي عجرم لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا صورة ليك" من فيلم الرسوم المتحركة "بطل الدلافين"، وذلك في 6 يناير الجاري.

كانت نانسي طرحت أغنية "مع أصحابنا" من نفس الفيلم نهاية ديسمبر الماضي، والتي تقترب على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) من تحقيق 200 ألف مشاهدة.

بطل الدلافين فيلم رسوم متحركة مدبلج، ويشارك في بطولته صوتيًا كل من الفنان بيومي فؤاد والطفل يوسف صلاح، الذي سبق وشارك في بطولة فيلم "من أجل زيكو".

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ماستر وميكس هاني محروس، وجاءت الرؤية الفنية والإخراج الموسيقي لـ محمد خالد، والأغنية من إنتاج شركة إنتو ميديا.