ترامب: لم أتناول أدوية السمنة وربما يجب علي ذلك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يتناول أدوية GLP-1 مثل Wegovy وOzempic، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء. وأضاف ترامب عندما سُئل مباشرة:

"لا، لم أتناولها. ربما يجب أن أفعل ذلك".

وكان ترامب قد تحدث علنًا في مناسبات سابقة عن أصدقاء وموظفين يتناولون ما يصفه بـ"دواء الدهون"، لكنه لم يوضح من قبل ما إذا كان قد تناول هذه الأدوية بنفسه.

ويذكر أنه في عام 2020، خلال ولايته الأولى، كان وزنه 244 رطلًا (حوالي 110 كجم)، وهو وزن يُصنف رسميًا على أنه بدين بالنسبة لطوله البالغ 6 أقدام و3 إنشات (حوالي 190 سم). وفي آخر فحص طبي له في أبريل 2025، أفاد طبيبه أن وزنه 224 رطلًا (حوالي 101 كجم)، ما يجعل مؤشر كتلة جسمه في فئة الوزن الزائد، وفقًا لحاسبة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وقد اتخذت إدارة ترامب خطوات لتخفيض تكلفة هذه الأدوية، معلنة في نوفمبر صفقة قد تقلل سعر بعضها إلى 149 دولارًا شهريًا فقط.

وخلال فعالية للترويج لهذه الصفقة في المكتب البيضاوي، سأل ترامب مساعديه عما إذا كانوا قد تناولوا هذه الأدوية: قال ترامب: "السكرتير هاورد لوتنيك، هل تناولت أيًا من هذه الأدوية، هاورد؟"

فأجاب لوتنيك: "ليس بعد". فرد ترامب: "حسنًا، جيد".

ثم أشار إلى محمد أوز، مدير مركز خدمات الرعاية الصحية (CMS)، وقال: "هو لا يتناولها".

وأخيرًا التفت إلى ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، وقال: "وها هو ستيف، أين ستيف؟ رئيس العلاقات العامة للبيت الأبيض. هو يتناولها". ولم يرد تشيونج على الفور على طلب التعليق.