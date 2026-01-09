بالتعاون مع اليونسكو.. تفاصيل مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" بجميع محافظات الجمهورية.

تأتي المبادرة في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التعلّم المستمر، ودعم حق كل فرد في التعلّم في مختلف المراحل العمرية، والعمل على تحويل مفهوم التعلّم مدى الحياة من إطار نظري إلى ثقافة يومية وممارسة فعّالة داخل المجتمع.

وتلعب المبادرة دورًا محوريًا في دعم المدن المصرية المنضمة إلى "الشبكة العالمية لمدن التعلّم التابعة لليونسكو"، تم انضمام عشر مدن مصرية إلى الشبكة، وهي: "الجيزة، أسوان، دمياط، الفيوم، الشرقية، زفتى، الإسكندرية، القاهرة، المنصورة، وشبين الكوم".

كما تأتي المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية، وبالتوازي مع التوجهات الدولية، لنشر مفهوم التعلّم الذي لا يقتصر على المراحل الدراسية التقليدية، بل يمتد ليشمل التعلّم المجتمعي، والمهني، والرقمي طوال حياة الإنسان.

وأشارت الوزارة، إلى أن إطلاق المبادرة يعكس الاستجابة للمتغيرات المتسارعة عالميًا، والتي تتطلب تطوير مهارات المستقبل، وفي مقدمتها المهارات الرقمية، والريادية، والمهنية، واللغوية، بما يسهم في توسيع الفرص في سوق العمل والحياة اليومية.

أهداف المبادرة

- تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها دعم السياسات الوطنية للتعلّم مدى الحياة، وتشجيع الحكومات والمؤسسات على تبني برامج تضمن إتاحة فرص التعلّم للجميع.

- نشر ثقافة التعلّم المستمر، بما يشمل التعلّم غير الرسمي وخارج الأطر التعليمية التقليدية.

- تعزيز القناعة المجتمعية بأن التعلّم ليس مرحلة مؤقتة، بل مسار ممتد طوال

