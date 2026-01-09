إعلان

تحذير من الطقس حتى الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء

كتب : أحمد العش

06:00 ص 09/01/2026

تحذير من الطقس حتى الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من السبت 10 يناير 2026 وحتى الأربعاء 14 يناير 2026.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد: تتكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، من الساعة 3 حتى 10 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وأشار البيان، إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة، اعتبارًا من السبت وحتى الأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة من السبت إلى الأربعاء

كشفت الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة، وجاءت كالتالي:

السبت 10 يناير 2026

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 درجة - الصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة - الصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة - الصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة - الصغرى 9 درجات.

الأحد 11 يناير 2026

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 درجة - الصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة - الصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة - الصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة - الصغرى 9 درجات.

الإثنين 12 يناير 2026

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 درجة - الصغرى 11 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة - الصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة - الصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة - الصغرى 9 درجات.

الثلاثاء 13 يناير 2026

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 درجة - الصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة - الصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة - الصغرى 5 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة - الصغرى 10 درجات.

الأربعاء 14 يناير 2026

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 درجة - الصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة - الصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة - الصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة - الصغرى 10 درجات.

