صحيفة إيفوارية تستعرض التشكيل المحتمل لمواجهة منتخب مصر

كتب - يوسف محمد:

05:19 ص 09/01/2026
يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار، غدا السبت الموافق 10 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستضيف ملعب "أغادير الكبير"، المباراة المرتقبة بين منتخب مصر وكوت ديفوار، المقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره بنين، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في دور ال 16، فيما حقق منتخب كوت ديفوار الفوز في الدور ذاته على حساب بوركينا فاسو، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وكشفت صحيفة مونديال الإيفوارية، عن التشكيل المتوقع لكوت ديفوار في اللقاء، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: جويلا دوري، إيفان نديكا، أوديلون كوسونو وغيسلان كونان

خط الوسط: كريستوفر أولاي، فرانك كيسي وإبراهيم سنجاري

خط الهجوم: يان ديوماندي، أماد ديالو وإيفان جيساند

