محمد حماقي يحتفل ببداية عام 2026 بنجاح حفله في الأردن

استقبل الفنان محمد حماقي عام 2026 بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم في الأردن ضمن احتفالات رأس السنة وسط حضور جماهيري كبير.

نشر حماقي مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلاله وهو يشعل أجواء الحفل، وقدم باقة من أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه، وكتب حماقي: "آخر حفل في العام".

آخر ألبومات محمد حماقي

كانت آخر ألبومات محمد حماقي بعنوان "هو الأساس" عام 2024، وتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا.

