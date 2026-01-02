إعلان

محمد حماقي يحتفل ببداية عام 2026 بنجاح حفله في الأردن

كتب : مروان الطيب

11:41 م 02/01/2026

محمد حماقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الفنان محمد حماقي عام 2026 بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم في الأردن ضمن احتفالات رأس السنة وسط حضور جماهيري كبير.

نشر حماقي مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلاله وهو يشعل أجواء الحفل، وقدم باقة من أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه، وكتب حماقي: "آخر حفل في العام".

آخر ألبومات محمد حماقي

كانت آخر ألبومات محمد حماقي بعنوان "هو الأساس" عام 2024، وتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا.

اقرأ أيضا:

محمد عادل إمام يكشف موقفا تعرض له مع عائلة خلال تصوير"الكينج"

إيمان العاصي تحذر: "فيروس منتشر صعب جدا..تكسير عظام رهيب"

محمد حماقي الأردن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا