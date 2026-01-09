إعلان

للطلاب.. رابط الاشتراك في معسكر بناة المستقبل بجامعة القاهرة

كتب : عمر صبري

05:00 ص 09/01/2026

جامعة القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جامعة القاهرة، انطلاق معسكر بناة المستقبل - NextGen Founder، إحدى المبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين الطلاب الطموحين وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات واقعية قابلة للنمو والتأثير.

يأتي إطلاق هذا المعسكر تأكيدًا على الدور الريادي لجامعة القاهرة، وفي إطار قبول تحالف "الجامعة الريادية" ضمن المبادرة التنافسية الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يجسد توجه الدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويمثل المعسكر تجربة تدريبية مكثفة تجمع بين التعلم التطبيقي والتوجيه العملي، حيث يعمل المشاركون على تطوير أفكارهم الريادية وبناء نماذج مشروعات قابلة للتنفيذ، وصولًا إلى تقديم عروض احترافية أمام خبراء ومتخصصين، مع إتاحة فرص متميزة للفرق المتفوقة للعرض على منصة قمة ريادة الأعمال في نسختها الثانية CUES يوم 10 فبراير 2026 وبناء شبكات داعمة لمسيرتهم المستقبلية.

ويمكن للطلاب الراغبين في الاشتراك، التسجيل من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة القاهرة رابط الاشتراك في معسكر بناة المستقبل معسكر بناة المستقبل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"ظهور خاص للخطيب".. 15 صورة لمشاركة ثنائي الأهلي في إعلان لإحدى شركات السيارات
مصراوي ستوري

"ظهور خاص للخطيب".. 15 صورة لمشاركة ثنائي الأهلي في إعلان لإحدى شركات السيارات
ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
"وقت إضافي".. كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة منتخب مصر كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"وقت إضافي".. كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة منتخب مصر كوت ديفوار

زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 15 صورة جديدة
مصراوي ستوري

زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 15 صورة جديدة
ترامب: لم أتناول أدوية السمنة وربما يجب علي ذلك
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أتناول أدوية السمنة وربما يجب علي ذلك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026