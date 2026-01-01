إعلان

25 صورة لـ أنغام في حفل رأس السنة بالسعودية

كتب : معتز عباس

12:48 ص 01/01/2026
    دخول مبهر لـ أنغام في حفل ليلة رأس السنة بالسعودية
    لأول مرة.. أنغام تغني الحب حالة في حفل السعودية بمناسبة العام الجديد
    دخول مبهر لانغام في حفلها بالسعوديتة
    حفل المطربة انغام في الرياض (2)
    حفل انغام في السعودية
    حفل المطربة انغام في الرياض (1)
    حفل انغام في الرياض
    بدء حفل انغام (2)
    انغام والمطربة توني ميشيل براكستون
    بدء حفل انغام (1)
    انغام في حفلها الغنائي
    انغام تغني للجمهور
    انغام طايرة في الجو
    انغام تبهر جمهورها بغنائها
    انغام تتالق في حفل
    انطلاق حفل انغام
    المطربة توني ميشيل براكستون حفل السعودية
    المطربة توني ميشيل براكستون حفل السعودية 11
    العاب نارية في حفل انغام
    أنغام في حفلها الغنائي
    انغام تبدع في حفل الرياض
    أنغام تطرب معجبيها في حفلها الغنائي (2)
    أنغام تطرب معجبيها في حفلها الغنائي (1)
    المطربة انغام

أقيم مساء أمس الأربعاء، ليلة احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، حفل غنائي للمطربة أنغام في المملكة العربية السعودية، بالرياض.

وخطفت أنغام الأنظار بإطلالة رائعة وساحرة، ظهرت مرتدية فستان مميز مرصع بحلقات الزهور واللولو والكريستال الملون، كشف عن جمالها وأناقتها.

ووجهت أنغام رسالة تهنئة لجمهورها في الحفل الغنائي بمناسبة العام الجديد: "كل سنة وانت طيبين شرفتونا وان شاء الله تبقى ليلة حلوة وليلة متتنسيش.. أهلا وسهلا".

شهد حفل المطربة أنغام في المملكة العربية السعودية، احتفالًا بليلة رأس السنة 2026، دخول مبهر ومميز، حيث ظهرت تقف أعلى منصة و"طايرة في الجو" وسط الألعاب النارية.

بدأ حفل أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات،والمذاع على قناة "ام بي سي مصر"، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب"، "لوحة باهتة".

وشاركت المطربة العالمية توني بركستون المطربة أنغام تقديم أغنية ضمن الحفل الغنائي المقام حاليًا في الرياض بمناسبة ليلة رأس السنة والمذاع على قناة "ام بي سي مصر".

احتفالات رأس السنة أنغام السعودية العام الجديد

