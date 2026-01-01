25 صورة لـ أنغام في حفل رأس السنة بالسعودية

أنغام تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة بحفلها الغنائي في ليلة رأس السنة

بصوت ملائكي.. أنغام تتألق في حفل ليلة رأس السنة بأغنية "خليني شوية معاك"

لأول مرة.. أنغام تغني "الحب حالة" في حفل السعودية بمناسبة العام الجديد

أنغام تطرب الحضور في حفل رأس السنة.. والجمهور: "بص شوف أنغام بتعمل ايه"

"طايرة في الجو".. دخول مميز لـ أنغام في حفلها الغنائي بالسعودية

أقيم مساء أمس الأربعاء، ليلة احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، حفل غنائي للمطربة أنغام في المملكة العربية السعودية، بالرياض.

وخطفت أنغام الأنظار بإطلالة رائعة وساحرة، ظهرت مرتدية فستان مميز مرصع بحلقات الزهور واللولو والكريستال الملون، كشف عن جمالها وأناقتها.

ووجهت أنغام رسالة تهنئة لجمهورها في الحفل الغنائي بمناسبة العام الجديد: "كل سنة وانت طيبين شرفتونا وان شاء الله تبقى ليلة حلوة وليلة متتنسيش.. أهلا وسهلا".

شهد حفل المطربة أنغام في المملكة العربية السعودية، احتفالًا بليلة رأس السنة 2026، دخول مبهر ومميز، حيث ظهرت تقف أعلى منصة و"طايرة في الجو" وسط الألعاب النارية.

بدأ حفل أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات،والمذاع على قناة "ام بي سي مصر"، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب"، "لوحة باهتة".

وشاركت المطربة العالمية توني بركستون المطربة أنغام تقديم أغنية ضمن الحفل الغنائي المقام حاليًا في الرياض بمناسبة ليلة رأس السنة والمذاع على قناة "ام بي سي مصر".