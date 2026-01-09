منتخب مصر يكشف موقف تريزيجيه النهائي من مباراة كوت ديفوار

كشف منتخب مصر عن الموقف النهائي لمحمود حسن تريزيجيه، من المشاركة في مباراة كوت ديفوار المقبلة، في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان تريزيجيه، تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مشاركته في مباراة المنتخب الماضي أمام بنين، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر فيس بوك، أن تريزيجيه، شارك في تدريبات الكرة في المران الجماعي أمس، سيشارك في المران بشكل كامل اليوم الجمعة، لتجهيزه لمباراة الغد أمام كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ويلاقي منتخب مصر نظيره كوت ديفوار، يوم غد السبت 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، سيلتقي في نصف نهائي البطولة، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى والتي تجمع بين مالي والسنغال.

