مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يكشف موقف تريزيجيه النهائي من مباراة كوت ديفوار

كتب - يوسف محمد:

01:08 ص 09/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (11)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (9)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (2)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (4)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (13)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (7)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (3)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (1)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (8)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (10)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (12)
  • عرض 20 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (6)
  • عرض 20 صورة
    تريزيجيه يطالب بركلة جزاء
  • عرض 20 صورة
    تريزيجيه يطالب بركلة جزاء
  • عرض 20 صورة
    تريزيجيه يطالب بركلة جزاء
  • عرض 20 صورة
    تريزيجيه يطالب بركلة جزاء
  • عرض 20 صورة
    تريزيجيه يطالب بركلة جزاء
  • عرض 20 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 20 صورة
    تريزيجيه من جلسة تصوير منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف منتخب مصر عن الموقف النهائي لمحمود حسن تريزيجيه، من المشاركة في مباراة كوت ديفوار المقبلة، في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان تريزيجيه، تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مشاركته في مباراة المنتخب الماضي أمام بنين، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر فيس بوك، أن تريزيجيه، شارك في تدريبات الكرة في المران الجماعي أمس، سيشارك في المران بشكل كامل اليوم الجمعة، لتجهيزه لمباراة الغد أمام كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ويلاقي منتخب مصر نظيره كوت ديفوار، يوم غد السبت 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، سيلتقي في نصف نهائي البطولة، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى والتي تجمع بين مالي والسنغال.

أقرأ أيضًا:

مسؤول ببعثة منتخب مصر يكشف حقيقة حقن محمد الشناوي بالبلازما

طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إصابة تريزيجيه محمود تريزيجيه مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية موقف تريزيجيه

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مسؤول ببعثة منتخب مصر يكشف حقيقة حقن محمد الشناوي بالبلازما
رياضة عربية وعالمية

مسؤول ببعثة منتخب مصر يكشف حقيقة حقن محمد الشناوي بالبلازما
ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
حوادث وقضايا

حكاية لقاء الوداع بين "السباح" يوسف وأمه.. بدء بـ"تمرة وانتهى بجثة" (فيديو)
إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
أخبار مصر

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
محمود سعد: والدي اتجوز 9 مرات.. وحاولوا يتخلصوا مني وأنا صغير -فيديو
أخبار مصر

محمود سعد: والدي اتجوز 9 مرات.. وحاولوا يتخلصوا مني وأنا صغير -فيديو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع