يستعد النجم تامر عاشور لإحياء عدد من الحفلات الغنائية بعدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

كشف تامر عاشور عن نفاذ تذاكر حفله الغنائي في الكويت ضمن فعاليات "موسم الكويت الغنائي" والمقرر إقامته يوم 28 نوفمبر الجاري.

ونشر "عاشور" الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وكتب على الملصق: "تم نفاذ جميع التذاكر".

موعد حفل تامر عاشور

يحيي تامر عاشور حفل غتائي في إمارة الشارقة، يوم 1 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان "هلا بالحجاز"، وكشف عاشور أيضا عن نفاذ تذاكر الحفل بالكامل.

تنطلق فعاليات “موسم الكويت الغنائي” في نسخته الثالثة يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر المقبل، بحفل جماهيري ضخم يجمع الفنان اللبناني آدم والنجم تامر عاشور على مسرح الأرينا كويت، في أمسية استثنائية ينتظرها عشاق الفن الراقي والطرب

وكان آخر ما طرحه الفنان تامر عاشور هي أغنية بعنوان "العيد ابتدى" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

