باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا

منتخب مصر يكشف موقف تريزيجيه النهائي من مباراة كوت ديفوار

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار غدا السبت، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أغادير الكبير"، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وخاض المنتخب الوطني مرانه الجماعي أمس، على ملعب "تغازوت"، حيث أجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك بها أغلب لاعبي المنتخب.

وطبقا لمران المنتخب الجماعي أمس الخميس، فقد يعتمد حسام حسن المدير الفني للفراعنة، على خطة دفاعية في مباراة كوت ديفوار غدا.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح

وتأهل المنتخب الوطني إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره منتخب بنين، في دور ال 16 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

تغيير ملعب مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر