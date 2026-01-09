إعلان

استمارة الثانوية العامة 2026.. "تعليم القاهرة" تعلن موعد بدء التقديم

كتب : محمد أبو بكر

03:30 ص 09/01/2026

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026.

وأوضحت المديرية، أن التسجيل سيستمر عبر الموقع الإلكتروني حتى الخميس 5 فبراير 2026.

وشددت على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لاستكمال إجراءات التسجيل دون تأخير.

مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب استمارة الثانوية العامة

