استمارة الثانوية العامة 2026.. "تعليم القاهرة" تعلن موعد بدء التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026.

وأوضحت المديرية، أن التسجيل سيستمر عبر الموقع الإلكتروني حتى الخميس 5 فبراير 2026.

وشددت على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لاستكمال إجراءات التسجيل دون تأخير.

